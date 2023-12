Kultur in Dormagen Zauberhafte Klänge mit 60 Akteuren in der Basilika Knechtsteden

Lieder der Weihnacht beschworen die verkündete Freude. „Wir sollten den Blick nach vorn richten“, mahnte der Ausrichter des Konzertes am zweiten Weihnachtstag in der Basilika Knechtsteden, Shawn Kühn. Und so lief das komplette Konzert wie ein einziger Tusch zum Ausklang der Feiertage ab. „Abschalten und zurücklehnen“, lautete der Rat des vielseitigen Dirigenten, der in Gemeinschaft mit Pater Michael Wegner, neuer Rektor Ecclesiae im traditionsreichen Kloster, die Zuhörer im vollbesetzten Raum einstimmte.