Sport in Dormagen Große Gefühle bei fünften PaDoKi

Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung der Bürgerstiftung Dormagen in Zusammenarbeit mit dem TSV Bayer Dormagen konnte sich über rund 80 ehrenamtliche Helfer freuen, die das Sportspektakel unterstützten. Besonders freuten sich die Organisatoren aber über die hohe Teilnehmerzahl am Freitag. Mit über 260 Kindern am Start war die fünfte PaDoKi fast an ihre finanziellen und räumlichen Kapazitätsgrenzen gestoßen. Das jedenfalls sagte Agnes Meuther, stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung Dormagen, vor dem Start. Denn: Die Bürgerstiftung spendet alle T-Shirts mit PaDoKi-Aufdruck, alle Medaillen, denn kein Kind soll ohne eine nach Hause gehen, und natürlich die Getränke zur Stärkung.