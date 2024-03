Dormagen hilft Neue Spendensammlung für die Ukraine

Seit mehr als zwei Jahren tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Da besteht die Gefahr, dass die Unterstützung für das schwer getroffene Land erlahmt. Nicht so in Dormagen: Das Aktionsbündnis „Dormagen hilft" organisiert weiterhin regelmäßig Hilfstransporte in die Ukraine. In Kürze ist der nächste Transport mit medizinischen Gütern und Hilfsmitteln geplant. Spenden werden am kommenden Dienstag, 5. März, von 17 bis 20 Uhr am Raphaelshaus an der Krefelder Straße entgegengenommen.