Leibniz-Gymnasium in Dormagen Die zweite Chance für ,,Die zweite Chance"

„Ich bin unglaublich dankbar und stolz auf alle meine Schüler und natürlich auch auf Bernhard Große-Schware sowie all die anderen Beteiligten. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man so viel Zeit und Herzblut neben dem Schulalltag auch noch in solch ein Projekt steckt", bekundete Andreas Glahn, Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums. Die gute Stimmung des gesamten Teams, übertrug sich während beider Aufführungen auf das Publikum. An beiden Abenden war das Musical trotz der Hitze mehr als gut besucht. Immer wieder gab es Zwischenapplaus für die Darsteller, es wurde mitgewippt und bei den Liedern mitgesungen. Am Ende forderten die Zuschauer lautstark eine Zugabe, so begeistert waren sie von der Inszenierung der Schüler. Ein rundum gelungenes Musical.