Autohausübernahme in Dormagen Kartellamt gibt grünes Licht

Seit 1982 gibt es in Dormagen ein BMW-Autohaus. Damals stellten Egon und Marie-Anne Huntgeburth an der Knechtstedener Straße von Jaguar, Leyland und Honda auf BMW um - mit Erfolg. Das Unternehmen expandierte, zog als einer der ersten in das Top-West-Gelände, wo es zweimal um eine Gebrauchtwagen- und eine Mini-Halle erweitert wurde. Egon Huntgeburth führte das renommierte Haus im Topwest Einkaufspark mit großem Engagement, später sein Sohn Ralf. Am 1. Juni 2008 übernahm die Hans Brandenburg GmbH die Geschäfte und die damals 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2020 übergab Hans Brandenburg die Geschäfte an seinen Sohn Ralf, seine Tochter Claudia Brandenburg-Niebel und seinen Schwiegersohn Michael Niebel. Die Procar Automobilgruppe übernimmt das stattliche Gebäude auf rund 10 000 Quadratmetern mit großzügigen Verkaufs- und Werkstatträumen an der Lübecker Straße 16.