Kultur in Dormagen Glänzende Zeiten im Kreismuseum Zons

Ist es ein Gebrauchsgegenstand? Exklusive Kunst? Oder am Ende beides? Diese Fragen dürften sich die Besucher der „Silbertriennale International. 20. weltweiter Wettbewerb“ im Kreismuseum Zons stellen. Die neue Ausstellung, die am Sonntag um 11 Uhr mit einer Einführung in der Nordhalle eröffnet wird, zeigt 67 Exponate aus dem Wettbewerb, an dem sich 2022 121 Silberschmiede und -schmiedinnen beteiligt hatten, darunter auch die Preisträgerstücke, die in einem Raum vereint sind. Das Kreismuseum Zons kooperiert für die Schau mit der Gesellschaft für Goldschmiedekunst und dem Deutschen Goldschmiedehaus in Hanau.