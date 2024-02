Gleichstellungplan soll in Dormagen Abhilfe schaffen Frauen in der Führungsebene unterrepräsentiert

Seit fast einem Jahrzehnt ist Anja Hain die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dormagen – Mitarbeiterin der Stadtverwaltung ist sie schon viele Jahre länger. In den letzten Jahren erarbeitete sie unter anderem ein Konzept gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und setzte sich für Frauen in Führungspositionen ein. Dem Hauptausschuss stellte die Stadt nun den Gleichstellungsplan für die nächsten fünf Jahre vor und gibt damit einen umfassenden Einblick in die Gleichstellungsarbeit der Stadtverwaltung Dormagen. Nach Beschließung durch den Stadtrat wird der Gleichstellungsplan bis zum 31.12.2028 gültig sein.