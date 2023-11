Bildung in Rommerskirchen Gemeinde feiert 20 Jahre Offenen Ganztag

Dass sich gleichzeitig überregionale Zeitungen wie Die Zeit, die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine ebenso für Rommerskirchen interessieren wie der Westdeutsche Rundfunk und diverse Minister auf Landes- und Bundesebene, kommt höchstens alle Jubeljahre vor. 2003 war es soweit, wie Albert Glöckner am Donnerstagnachmittag im Schützenhaus Frixheim in Erinnerung rief. Er war seinerzeit Bürgermeister der Gemeinde und der Anlass liegt inzwischen 20 Jahre zurück – was gestern gebührend gefeiert wurde. Es ging um die Einführung des Offenen Ganztags, mit dem die Gemeinde damals ganz weit vorn war. Genauer: Rommerskirchen war die erste Kommune in ganz Nordrhein-Westfalen, die die OGS flächendeckend eingerichtet hatte. Da wollten viele von den Erfahrungen profitieren und Genaueres wissen.