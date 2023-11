Freilaufene Huskies in Dormagen Erneut Schaf im Stürzelberger Grind tot gebissen

Ob die Bisse nun von dem Husky stammen könnten, ist bislang Spekulation. Bei dem Vorfall im Sommer hatten Mitarbeiter des Ordnungsamtes Blutspuren an der Schnauze des Hundes festgestellt, weshalb in diesem Fall der Täter eindeutig identifiziert werden konnte. Dass die Huskies – die Halter haben mehrere Hunde – wieder ausgebüxt sind, steht allerdings fest. „Ich kann einen Einsatz unseres Ordnungsamtes in der Vorwoche bestätigen“, sagt Stadtsprecher Nils Heinichen auf Nachfrage der Redaktion. „Ein Bürger hatte uns am 31. Oktober drei freilaufende Huskies gemeldet, woraufhin unsere Kräfte die Tiere vor Ort einfingen und der Lebensgefährtin des Halters übergaben.“ Bei der Aktion sei auch das tote Schaf gefunden worden. Auf Facebook ist zudem vor einer Woche ein Video gepostet worden, das frei herumlaufende Huskies an der Zonser Stadtmauer zeigt. Von den Besitzern weit und breit keine Spur, wie auch die Nutzerin schreibt.