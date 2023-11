Projekt in Dormagen Bürgerstiftung engagiert sich in Senioreneinrichtungen

„Ein toller Nachmittag und für uns definitiv die Bestätigung, dieses Projekt in Dormagen fortzuführen. Es hat den Seniorinnen und Senioren sichtlich Spaß gemacht, und am Ende konnte jeder ein wunderschönes Gesteck präsentieren. Die Idee entstand bei einem Gespräch zwischen den Bürgerstiftungen Dormagen und Jüchen. Jeder stellte dort seine Projekte vor mit der Überlegung, dass man das eine oder andere übernehmen kann. Das Basteln der Gestecke in Senioreneinrichtungen, das die Jüchener seit längerer Zeit anbieten, hat uns direkt angesprochen“, berichten Sabine Karl und Dirk Rosellen, die seitens der Bürgerstiftung die Premiere in Hackenbroich organisiert hatten.