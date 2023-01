Verkehr in Rommerskirchen Mit längerer Tempo-30-Zone soll die Dorfstraße sicherer werden

Die Verkehrssituation an der Dorfstraße in Frixheim ist für viele Verkehrsteilnehmer unübersichtlich. Nach Einschätzung der Gemeinde liegt das an der wechselnden Beschilderung zwischen Tempo-30-Zone und Spielstraße im Straßenverlauf. In den vergangen Jahren sind laut Verwaltung vermehrt Beschwerden bezüglich überhöhter Geschwindigkeiten und damit verbundener Verkehrsgefährdungen eingegangen. Geschwindigkeitsmessungen hätten gezeigt, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Tempo-30-Zone gut eingehalten wird. Im anschließenden Bereich der Spielstraße allerdings lägen die Geschwindigkeiten teils weit über der angeordneten Höchstgeschwindigkeit (maximal 7 km/h), allerdings immer noch im Rahmen einer Tempo-30-Zone.