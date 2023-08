Sicherheit in Rommerskirchen Wegfall des Ersatzdienstes schwächt die Feuerwehren

Militärische Konflikte wie der aktuelle Überfall Russlands auf die Ukraine, internationaler Terrorismus, Klimawandel, Umweltkatastrophen, Epidemien oder irreguläre Migration – alles hat Auswirkungen auf die Sicherheit weltweit. Um die Sicherheitspolitik vor Ort ging es jetzt in der Rommerskirchener Gillbach-Grundschule. Eingeladen zu dem Termin hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete für den Rhein-Kreis Neuss Daniel Rinkert, und er brachte als Gast Sebastian Hartmann, den innenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, mit. Weil dieser zuvor einen Termin mit der DLRG am Straberger See hatte, begann die Diskussion in Rommerskirchen mit erheblicher Verspätung. Den wenigen Teilnehmern empfahl Amir Abdel Ghany, Vorsitzender der Dormagener Jusos und Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Daniel Rinkert: „Gehen Sie frische Luft tanken.“