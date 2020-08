Naturschutz in Rommerskirchen : Die Welt der Insekten im Rathaus

Rommerskirchen Die Gemeinde möchte dem Verlust von Arten mit einer Wanderausstellung entgegenwirken. Die läuft jetzt bis zum Tag der Kommunalwahl im Rathaus.

Das Rommerskirchener Rathaus an der Bahnstraße ist nicht nur der Sitz der Gemeindeverwaltung. Immer wieder wird das Gebäude auch für Ausstellungen genutzt, zum Beispiel für die Jahresschau der örtlichen Kreativen. Nun hat eine Wanderausstellung dort Einzug gehalten, die bis zum 13. September, dem Tag der Kommunalwahl, in der Gemeinde bleiben wird. Ihr Titel lautet „Insekten – gefährdete Vielfalt – was nun?“ und lässt unschwer erkennen, dass es um den Schutz dieser Tiere geht, deren Anzahl in den vergangenen Jahrzehnten besorgniserregend geschrumpft ist.