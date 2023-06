Straßennamen in Rommerskirchen Die großen Unbekannten im Gewerbepark

Zur Aufklärung: Melli Beese (1886 - 1925) war eine deutsche Pilotin, die deshalb in die Geschichte einging, weil sie als erste Frau in Deutschland die Prüfung zum Erwerb eines Privatpilotenscheins ablegte. Alexander Schleicher (1901 - 1968) wiederum war eigentlich Tischler, wurde aber ebenfalls durch seine Leidenschaft für die Fliegerei bekannt. Er gründete die Alexander Schleicher GmbH & Co., ein Unternehmen, das Segelflugzeuge herstellt. Es hat seinen Hauptsitz im Landkreis Fulda in Hessen. Die Firma hat rund 100 Mitarbeiter und produziert 90 bis 100 Segelflugzeuge pro Jahr. 65 Prozent der Flugzeuge werden ins Ausland exportiert, heißt es im Internet-Lexikon Wikipedia.