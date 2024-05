Besuch aus Frankreich Delegation aus Frankreich feiert deutsch-französische Freundschaft am Gillbach

Sportlich wurde es am nächsten Tag. An der Grillhütte in Nettesheim ging es unter der Federführung von Theo Kather, Abteilung Sportabzeichen vom TV Rommerskirchen, zu einem Wettkampf. Denn das Partnerschaftskomitee startete ein Lauf- und Walk-Event über mehrere Distanzen. 82 Teilnehmer machten mit und kehrten unter Beifall der Zuschauer zum Sportplatz zurück, um ihre Medaillen in Empfang zu nehmen. Höhepunkt war für einige bestimmt die Möglichkeit, das deutsche Sportzeichen abzulegen. Elf Rommerskirchener und zwei Franzosen – Eric Bouchet und Gaël Aubourg – nahmen am Ende das begehrte Zeugnis in Empfang.