Senioren in Rommerskirchen : Das Netzwerk 55+ meldet sich zurück

Rommerskirchen Nach der monatelangen Corona-Pause gibt es im September wieder viele Angebote für die ältere Generation in der Gemeinde. Manche finden allerdings in privater Umgebung statt, weil dort besser Abstand gehalten werden kann.

Und die wird es nun auch wieder geben. Ein Schwerpunkt dabei sind Unternehmungen an der frischen Luft. So treffen sich nun wieder jeweils zweimal im Monat die Gruppen zum Radfahren in flottem und in gemütlichem Tempo. Treffpunkt für die Teilnehmer ist mittwochs um 11 Uhr die Begegnungsstätte „Alte Schule“ in Butzheim an der Sebastianusstraße. Die nächsten Termine: Die „Flotten“ sind am 16. September unterwegs, die „Gemütlichen“ am 8. und am 22. September. „Es wird auch wieder flott und gemütlich gewandert“, informiert Elmar Gasten. Termine: Am Mittwoch, 9. September, geht es in Köln zwölf Kilometer flott um den Decksteiner Weiher (Treffpunkt um 8.45 Uhr am Bahnhof Rommerskirchen). Am Freitag, 18. September, können Interessierte es auf dem Rundwanderweg an der Vollrather Höhe gemütlicher angehen lassen. Treffpunkt um 14 Uhr ist dann der Parkplatz hinter dem Rathaus, wo Fahrgemeinschaften für die Tour zum Startpunkt in Allrath gebildet werden sollen. Die Boulespieler treffen sich ebenfalls wieder, sonntags ab 11 Uhr im Park gegenüber dem Rathaus.