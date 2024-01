Entsorgung in Rommerskirchen Darum sind die Abwassergebühren in der Gemeinde so hoch

Eine Studie, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bei der Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln Consult GmbH zum Thema Abwassergebühren für Unternehmen in Auftrag gegeben hatte, sorgt für Widerspruch in Rommerskirchen. Im dortigen Rathaus fühlt man sich zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt, Bürgermeister Martin Mertens findet das Verfahren unfair.