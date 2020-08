Pandemie in Rommerskirchen : Corona-Verdacht bei einem Schüler der Gillbachschule

Rommerskirchen Die Hiobsbotschaft erreichte die Gemeindeverwaltung gleich am zweiten Schultag nach den Sommerferien: Bei einem Grundschüler der Gillbachschule besteht der Verdacht, dass er mit dem Corona-Virus infiziert sein könnte.

Der Junge, seine Klasse und die Lehrerin seien vorsorglich sofort nach Hause geschickt worden, teilte Rommerskirchens Schuldezernent Elmar Gasten im Gespräch mit unserer Redaktion am Donnerstagnachmittag mit. Der betreffende Junge sei auf das Corona-Virus getestet worden; das Ergebnis lag bis Redaktionsschluss am Donnerstagabend noch nicht vor. Darüber hinaus habe die Gemeinde umgehend Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss aufgenommen, das nun Herr des weiteren Verfahrens ist, berichtete Dezernent Gasten. Das Gesundheitsamt habe verfügt, dass bis auf den getesteten Jungen alle Schüler und auch deren Lehrerin am Freitag wieder zur Schule gehen können. Stellt sich heraus, dass der Grundschüler tatsächlich mit dem Virus infiziert sei, muss die Gemeinde sich an die weiteren Instruktionen der Kreisbehörde halten.