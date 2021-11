Nach kurzer Schließung : Testzentrum in Frixheim ist wieder geöffnet

Frixheim Eine gute Woche hatte das Testzentrum in Frixheim geschlossen. Kaum, dass alles aus dem Schützenhaus ausgeräumt worden war, konnte es nun wieder eingeräumt werden.

Denn seit Dienstag, 16. November, können an altbekannter Stelle wieder Corona-Schnelltests durchgeführt werden. „Es war ja zu erwarten, dass es sich in diese Richtung entwickeln würde. Es ist gut, dass es jetzt so schnell ging“, sagt Florian Plück, der das Testzentrum betreibt. Die Räumerei sieht er sogar positiv: „Man weiß jetzt, was man benötigt und was nicht, und baut nun mit weniger Utensilien wieder auf. Wir konnten so alles nochmal optimieren.“