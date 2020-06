Wegen der Corona-Pandemie : Rommerskirchener Seniorenfahrten sind für dieses Jahr abgesagt

Rommerskirchen Seit Jahrzehnten gehört die alljährliche Seniorenfahrt zu den Höhepunkten im Jahreskalender der älteren Frauen und Männer in der Gemeinde Rommerskirchen. Jetzt wurden die Fahrten für dieses Jahr abgesagt.

Beim Facebook-Live-Chat am Dienstag beantwortete Mertens mit den Dezernenten Hermann Schnitzler und Elmar Gasten viele Fragen rund um die Corona-Schutzmaßnahmen, vor allem für den Bereich der Schulen und Kitas. So bestätigte Gasten, dass Kita-Leitungen die Betreuung von gesunden Kindern ablehnen dürfen, wenn Geschwister oder Eltern Krankheitssymptome von Covid-19 aufweisen. Die Betretungsverbote der Kitas werden in Rommerskirchen noch aufrechterhalten, so Gasten: „Wir sollten den guten Weg, auf dem wir uns befinden, nicht gefährden.“ Die Kita-Eingewöhnung im August scheint aus heutiger Sicht möglich zu sein.