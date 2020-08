Corona-Krise in Rommerskirchen : Schützen sorgen sich um ihre Partner

Nettesheim-Butzheim Wirtschaftliche Probleme der Firmen könnten auch dem Fest in Nettesheim-Butzheim schaden, das im nächsten Jahr möglichst wieder stattfinden soll.

Ganz ohne einige Zeichen der Erinnerung soll das zweite Septemberwochenende dann doch nicht verstreichen. Denn normalerweise feiert die St.-Sebastianus Schützenbruderschaft Nettesheim-Butzheim dann ihr traditionelles Schützen- und Heimatfest. Das wird in diesem Jahr coronabedingt nicht möglich sein. Doch ein kleines Trostpflaster ist vorgesehen: Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. September, wird die Firma Vautz-Rüttgers mit einem Imbisswagen auf dem weitläufigen Parkplatz der Begegnungsstätte zwischen 12 und 21 Uhr Speisen anbieten. Die Gefallenenehrung und die Kranzniederlegung am Ehrenmal wird in diesem Jahr zumindest vorstandsintern im kleinen Rahmen ablaufen, ebenso das Böllern durch die Artillerie sowie das Einspielen durch das Tambourcorps Amiticia. Menschenansammlungen sollen wegen der Ansteckungsgefahren unbedingt vermieden werden.