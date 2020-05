Corona-Krise in Rommerskirchen : Wirtschaftsförderung fördert Gaststätten

Rommerskirchen Bis Ende Mai können sich Wirte wegen eines Gastronomie-Wegweisers bei der Gemeinde melden. Er soll Angaben enthalten über das Angebot, Lieferservice und sonstige Aktionen. Der Flyer wird jedem Haushalt zur Verfügung gestellt.

Bis Ende Mai können die Gastronomen aus Rommerskirchen folgende Daten per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@rommerskirchen.de oder per Telefon unter 02183 800-56 senden: Name der Gastronomie, Website, Telefonnummer, Adresse, Lieferservice oder sonstige Angebote, Art der Gerichte, Foto der Gastronomie. „Wir erarbeiten dann gemeinsam einen solchen Gastronomie-Wegweiser und werden ihn als Flyer jedem Rommerskirchener Haushalt zur Verfügung stellen“, erläutert Wirtschaftsförderin Alina Gries. „Es ist toll, wenn sich die Gastronomen mit Ideen einbringen können und auch wollen und wir es als Verwaltung auch so umsetzen können“, sagte Bürgermeister Mertens.