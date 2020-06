Corona-Krise in Rommerskirchen : Die Turnhallen sind seit Montag wieder geöffnet

Corona-Krise in Rommerskirchen

Fast wie beim Schwarzlicht-Turnier 2016 in der Gillbachschule können Turnhallen nun wieder unter Auflagen genutzt werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Es müssen bestimmte Regelungen beachtet werden. Kontaktsport ist für zehn Personen auch in der Halle wieder erlaubt. Die Sportvereine haben der Gemeinde bereits ihre Konzepte für den Neustart vorgelegt.

Lange haben nicht nur die Grundschüler und deren Eltern auf den Neustart des Schullebens gewartet, auch die Sportler und anderen Nutzer der Turnhallen wurden durch die coronabedingten Schließungen der Sporthallen in ihrem Tatendrang ausgebremst.

Seit Montag sind nun die Turnhallen bei Beachtung bestimmeter Regelungen auch in der Corona-Krise wieder geöffnet. „Da orientieren wir uns an den Landesvorgaben“, erklärt Gemeindesprecher Elmar Gasten am Montag Mittag: „Kontaktsport ist nun auch wieder für zehn Personen möglich, andere Sportarten ohne Kontakt dürfen von mehr Teilnehmern ausgeübt werden“, erklärt Gasten.