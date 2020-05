Corona-Krise in Rommerskirchen : Gemeinde verdoppelt Fördergelder für Vereine

Um den Trägerverein des Feldbahnmuseums Oekoven zu unterstützen, stellten die Vereine 2018 ihre Projekte hintenan. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen In der Corona-Krise werden die Mittel der Bezirkskonferenz auf 28.000 Euro erhöht. Denn die örtlichen Vereine haben in nächster Zeit keine Chance auf Einnahmen aus großen Veranstaltungen. Entscheidung über Projekte fällt im Herbst.

Durch die Corona-Krise fallen viele Veranstaltungen aus, mit deren Erlösen Vereine in Rommerskirchen ihre Arbeit für ihre Mitglieder und auch spezielle Projekte finanzieren wollten. Auch ist noch nicht klar, wie lange die Einschränkungen die Kassen auch der Vereine belasten werden. Das bezieht sich auf die Termine ebenso wie auf stornierte Mitgliedsbeiträge und nicht umsetzbare Aktionen.

Nun hat die Gemeindeverwaltung in Absprache mit der Politik eine Verdopplung der Mittel für die Bezirkskonferenz für dieses Jahr beschlossen, um Vereinen mehr Möglichkeit für die Umsetzung wichtiger Projekte zu geben. „Wir wollen die Vereine dabei unterstützen, ihr Engagement für die Allgemeinheit auch in diesem Jahr dennoch fortsetzen zu können“, betont Bürgermeister Martin Mertens. „Deshalb werden wir in diesem Jahr einmalig die Mittel für die Bezirkskonferenz von 14.000 auf 28.000 Euro verdoppeln“, erklärt Mertens.

Das Verfahren wurde in der wöchentlichen Videokonferenz des Bürgermeisters mit den Fraktionsvorsitzenden besprochen und findet auch deren Zustimmung, wie Dezernent Elmar Gasten ausführt. „Die Vereine haben bis Ende August keine Chance auf große Veranstaltungen“, erläutert Gasten. Denn die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben beschlossen, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen mindestens bis zum 31. August verboten bleiben. In Rommerskirchen haben sich die Schützenvereine und Bruderschaften darauf geeinigt, in diesem Jahr kein Schützenfest mehr stattfinden zu lassen. „Das ist nicht nur durch den Wegfall des gemeinsamen Festes ein Verlust für uns alle, die Vereine leiden auch finanziell unter den Absagen“, war sich Bürgermeister Mertens schon nach den gemeinsamen Runden mit den Schützen bewusst. Daher wurde nach Möglichkeiten gesucht, die Vereine – nicht nur die Schützen – weiter zu unterstützen.