Corona-Krise in Rommerskirchen : Firmen setzen auf digitale Kommunikation

Rommerskirchen In der Gemeindeverwaltung und in vielen Unternehmen verändert die Corona-Pandemie die Arbeitsweise. Es gibt immer weniger Fahrten zu Koferenzen.

Die Corona-Krise hat großen Einfluss auf die Unternehmenswelt: Die digitale Kommunikation und das Arbeiten im Homeoffice haben sich in einer Geschwindigkeit weiterentwickelt und etabliert, die vorher kaum jemand für möglich gehalten hätte. Auch im Rathaus in Rommerskirchen wurden positive Erfahrungen mit dem Arbeiten von zu Hause aus gemacht: „Absprachen liefen trotz der räumlichen Trennung untereinander gleichermaßen erfolgreich – auch wenn der übliche Gang in das Büro der Kolleginnen und Kollegen so leider nicht mehr möglich war“, berichtet Alina Gries, Wirtschaftsförderin und stellvertretende Pressesprecherin. Aufgaben und Anträge seien „ungeachtet der Situation“ weiter ausgeführt worden. In Videokonferenzen habe Bürgermeister Martin Mertens regelmäßig mit dem Krisenstab, mit den anderen Bürgermeistern im Rhein-Kreis Neuss sowie mit dem Kommunalministerium Kontakt gehalten. Aufgaben und Anträge wurden ungeachtet der Situation weiter ausgeführt. Seltsam sei es sicher für die wenigen Mitarbeiter vor Ort gewesen, das Rathaus so leer zu erleben, so die Pressesprecherin. Mittlerweile ist das Bürgerbüro außer samstags wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. In allen übrigen Ämtern sind weiterhin Termine notwendig. Alle Mitarbeiter sind aus dem Homeoffice wieder vor Ort im Einsatz.