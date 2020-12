Corona in Rommerskirchen : Zahl der infizierten Senioren in St. Elisabeth sinkt

Zahl der infizierten Senioren in St. Elisabeth sinkt

Corona in Rommerskirchen

Rommerskirchen Von den ursprünglich 78 Bewohnern des Seniorenheims sind inzwischen acht gestorben. 45 Senioren sind genesen, neun noch infiziert. Auch 26 Mitarbeiter hatten sich angesteckt.

Seit Anfang November kämpft das Caritas Seniorenheim St. Elisabeth in Rommerskirchen nun mit dem Corona-Virus im eigenen Haus. Auch wenn es noch immer keine Entwarnung gibt, so sind doch endlich gute Neuigkeiten zu vermelden: Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist inzwischen gesunken.

Aktuell sind noch neun Bewohner mit Corona infiziert, einer davon befindet sich zur Behandlung im Krankenhaus. Auch unter den Mitarbeitern befinden sich derzeit noch sieben infizierte Personen. 19 Mitarbeiter sind inzwischen genesen. Von den ursprünglich knapp 80 Bewohnern des Seniorenheims sind bislang acht an beziehungsweise mit dem Corona-Virus gestorben. Die noch infizierten Bewohner, die weiterhin in dem Seniorenheim leben, mussten auf eine eigens separierte Corona-Station umziehen. Einen Teil ihrer persönlichen Sachen hatten sie bei dem Umzug in ihre neuen Zimmer mitnehmen dürfen.