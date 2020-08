Fall in Rommeskirchen : OGS-Erzieherin an der Gillbachchule hat Coronaviren

Rommerskirchen Nachdem ein Schüler an der Gillbachschule in der Vorwoche positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gab die Gemeinde Rommerskirchen bekannt, dass auch eine Erzieherin der OGS mit Covid-19 infiziert ist.

Am Dienstag Morgen erhielt die Gemeinde Rommerskirchen die Nachricht, dass eine Erzieherin der Offenen Ganztagsschule an der Gillbachschule positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sie befindet sich in Quarantäne. Aufgrund der festgestellten Infektion eines Schulkindes an der Gillbachschule hatte die Gemeinde als Schulträger am Montag alle Mitarbeiterinnen der OGS auf eine mögliche Infektion testen lassen. Zudem wurde für Dienstag und Mittwoch die OGS-Betreuung als Vorsichtsmaßnahme ausgesetzt.