Corona-Krise in Rommerskirchen : Bürgermeister erläutert die Maskenpflicht

Corona-Krise in Rommerskirchen

Rommerskirchen Am Donnerstag, 23. April, steht Bürgermeister Martin Mertens ab 16 Uhr auf Facebook live den Bürgern für Fragen rund um die Corona-Krise zur Verfügung.

Dabei geht es auch um die Maskenpflicht, die NRW am Montag einführt. „Wir Kommunen haben da auf eine schnelle, am besten einheitliche Vorgehensweise gedrungen“, befürwortet Mertens diese Entscheidung des Landes.

Er hatte bereits angekündigt, dass die Gemeinde alle Viertklässler für ihre Rückkehr an die drei Grundschulen mit Mundschutz ausstatten werde. Für nächsten Dienstag ist die Übergabe dieser 120 Alltagsmasken an die Schulen geplant. „Es geht nicht darum, dass die Schüler die ganze Zeit Masken aufhaben, sondern vor allem um die Zeit in den Schulbussen oder den Pausen“, betont Martin Mertens. Es müsste trotzdem Abstand gehalten werden – und da, wo das nicht gehe, ein Atemschutz getragen werden. „Das kann auch ein Schal oder ein Baumwolltaschentuch sein“, ergänzt Mertens.