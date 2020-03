Corona in Rommerskichen : Bau neuer Kita liegt trotz Corona-Krise im Zeitplan

Der Bau der neuen Kita am Veilchenweg in Butzheim geht voran. Foto: Gemeinde. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Es gibt auch gute Nachrichten in Zeiten der Corona-Pandemie: Der Neubau der Kita „Kleine Weltentdecker“ am Veilchenweg in Butzheim liegt voll im Zeitplan, so dass im Sommer eröffnet werden kann, wenn es dann keine Einschränkungen durch das Coronavirus mehr gibt.

„Zurzeit gibt es keine Lieferengpässe, die Handwerker können weiter arbeiten“, beschreibt Bürgermeister Martin Mertens die momentane Situation.

Wie der Bürgermeister erklärt, sei die Gemeinde Rommerskirchen „attraktiv für junge Paare und junge Familien. Somit nimmt auch die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für die Kinder stetig zu“, so Martin Mertens. Deshalb soll im Sommer 2020 die neue Kita „Kleine Weltentdecker“ das Betreuungsangebot der Gemeinde erweitern.

2018 hatte der Gemeinderat bereits einstimmig beschlossen, dass im Ortsteil Butzheim an der Ecke Veilchenweg / Tulpenweg eine viergruppige Einrichtung für rund 70 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren entstehen soll, in der rund zwölf Erzieherinnen und Erzieher beschäftigt werden. Geplant sind die Betreuung in einer Nestgruppe (vier Monate bis drei Jahre), in Gruppen für Kinder von zwei bis sechs Jahren und in so genannten Regelgruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren.

Eine Besonderheit wird die Einrichtung einer Naturgruppe sein. Diese Gruppenform, die seit Jahren schon in der „Kita Pusteblume Frixheim“ und auch seit 2019 in der Kita „Gillbach-Wichtel Rommerskirchen“ angeboten wird, erfreut sich bei vielen Eltern großer Beliebtheit.

Seit dem Start der Bauarbeiten im vergangenen Jahr laufen die Arbeiten voll im Plan. Mertens betont: „Ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Allerdings müssen wir alle angesichts der Corona-Krise mit Unwägbarkeiten planen. Der Ausfall einer Firma kann den Zeitplan gefährden. Mit jedem Tag, den nun gearbeitet wird, kommen wir aber unserem Ziel, die Einrichtung am 1. August zu öffnen, näher.“