Nach Coronafall in Rommerskirchen : Unterricht an Gillbachschule geht ab Dienstag weiter

Die Gillbachschule soll am Dienstag wieder öffnen, die OGS erst am Donnerstag. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Wegen eines Coronafalles blieb die Gillbachschule am Montag geschlossen, ab Dienstag soll der Unterricht für alle Kinder, die nicht in Quarantäne sind, weitergehen. Die OGS bleibt noch bis einschließlich Mittwoch geschlossen.

Die Gillbachschule wird am Dienstag wieder für die nicht von Quarantäne betroffenen Kinder öffnen. Nur die Mädchen und Jungen, die in der Schule oder OGS Kontakt zu dem in der Vorwoche positiv auf Covid 19 getesteten Jungen hatten – der größte Teil der Kinder der Stufe 2 –, sind vom Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss für 14 Tage unter Quarantäne gestellt worden. Sie sollen Homeschooling erhalten, wozu sich die Schule mit den Eltern in Verbindung setzen wird. Wie die Gemeinde mitteilt, sind nahezu alle diese Kinder in den vergangenen Tagen getestet worden. Die Testergebnisse werden in Kürze erwartet. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass nach der neuen Betreuungsverordnung Geschwisterkinder von unter Quarantäne gesetzten Kindern weiterhin Kitas oder Schulen besuchen dürfen.

Auch das Personal der Offenen Ganztagsschule wurde bzw. wird getestet. Bis zum Vorliegen der Testergebnisse hat die Gemeinde als Schulträger entschieden, den Betrieb der Offenen Ganztagsschule auch für Dienstag und Mittwoch auszusetzen. „Nach jetzigem Stand kann die OGS am Donnerstag wieder regulär öffnen“, bestätigte Bürgermeister Martin Mertens. Bis dahin wird eine OGS-Notbetreuung angeboten. Wer diese zwingend in Anspruch nehmen muss, wird gebeten, sich mit dem Familienbüro unter 02183/80013 in Verbindung zu setzen.