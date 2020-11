Kommentar zum Corona-Ärger im Altenheim St. Elisabeth : Unverantwortliche Gefährdung

Im Seniorenheim Caritashaus St. Elisabeth in Rommerskirchen gibt es 15 mit Corona infizierte Bewohner und Mitarbeiter. Foto: Dieter Staniek

Meinung Rommerskirchen Trotz noch nicht feststehendem Ergebnis des Coronatests durften am Wochenende Bewohner mit ihren Familien in Kontakt treten. Jetzt sind zwei von ihnen positiv getestet – und ihre Angehörigen in Quarantäne.

Das Wohl der Bewohner, Mitarbeiter und Besucher müssen die Leitungen und Träger der Seniorenheime immer im Blick haben, das gilt auch für die Corona-Zeit. Gerade ein Haus voller alter, kranker und pflegebedürftiger Menschen ist einem Corona-Ausbruch besonders ausgeliefert. Dort kann schnell auf engstem Raum die Zahl der Coronafälle explodieren – mit fatalen Folgen gerade für Ältere und Schwache.

Im Caritashaus St. Elisabeth in Rommerskirchen sind nun neun Bewohner und sechs Mitarbeiter infiziert. Panik zu schüren, ist sicher falsch. Aber bei allem Verständnis für den Wunsch, die Senioren am täglichen Leben teilnehmen zu lassen, ist es unverantwortlich, die Bewohner – für die kurze Zeitspanne über das vergangene Wochenende bis zur Bekanntgabe der Testergebnisse – nicht von Besuchern und Besuchen fernzuhalten. Es gab schließlich einen begründeten Anlass für die Tests.