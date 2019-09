Mobilität in Rommerskirchen : CDU wünscht sich Radschnellweg von Ramrath zum Bahnhof

Rommerskirchen Für den Verkehrs- und Umweltausschuss liegt ein entsprechender Antrag vor.

Ging es zuletzt in einem gemeinsamen Antrag mit der SPD u.a um die befristete Einstellung eines Klimamanagers, liegt nun auch für den Verkehrs- und Umweltausschuss ein Prüfauftrag an die Verwaltung vor. Die soll die Möglichkeit eines Radschnellwegs untersuchen, der vom äußersten Norden der Gemeinde in Ramrath zum Bahnhof in Eckum führen soll. Die durch den Bahnhofsumbau und die geplante Mobilstation gewachsene Attraktivität könnte nach den Worten von CDU-Partei- und Fraktionschef Michael Willmann durch eine direkte Fahrradanbindung für die Einwohner des nördlichen Gemeindeteils noch gesteigert werden.