Politik in Rommerskirchen : CDU hat in allen Ausschüssen einen Sitz weniger

Rommerskirchen Der Grund ist, dass der Parteivorsitzende Holger Hambloch berufsbedingt nicht pünktlich zur Ratssitzung kommen konnte. Fraktionsvorsitzender Michael Willmann kritisiert die anderen Parteien.

Warten auf den Parteivorsitzenden: Die CDU-Mitglieder wurden in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend zusehends nervöser, weil ein Platz in ihren Reihen frei war und der wichtige Tagesordnungspunkt mit der Besetzung der Fachausschüsse näher rückte. Als es los ging, war Holger Hambloch noch immer nicht da. Mit der gravierenden Folge, dass die Christdemokraten daraufhin bei der Vergabe in den Ausschüssen jeweils einen Sitz weniger erhielten.