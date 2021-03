Verkehr in Rommerskirchen : CDU will den Schulweg in Deelen sicherer machen

Oekoven/Deelen Die Christdemokraten machen sich Sorgen um die Jungen und Mädchen, die auf dem Weg zur Bushaltestelle rund 250 Meter über die Ueckinghovener Straße laufen müssen.

Die Rommerskirchener CDU-Fraktion will die Schulwegsicherheit für die Jungen und Mädchen in den Ortsteilen Oekoven und Deelen verbessern. In einem Antrag fordern die Christdemokraten, die Ueckinghovener Straße in Deelen in Fahrtrichtung Ueckinghoven/Im Rosenhof auf einer Strecke von ungefähr 250 Metern mit einem Fußweg auszubauen, um damit einen sichereren Schulweg für die Kinder in der Umgebung zu gewährleisten. Bislang müssen Kinder, die die Bushaltestelle Frankenstraße/Im Rosenhof nutzen möchten, in dem Bereich über die Straße laufen.