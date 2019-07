Rommerskirchen : CDU-Familienlauf war wieder echte Hitzeschlacht

Bianka Mischtal, Martin Mertens, Matthias Schlömer, Michael Willmann und Heike Troles (v.l.) waren offensichtlich bestens gelaunt. Foto: CDU

Rommerskirchen Politik war beim Sommerfest ohnehin ausgeklammert, so dass es überaus harmonisch zuging. Das überraschendste am Sommerfest der Union ist für den zum achten Mal für den Ablauf verantwortlichen Michael Willmann die Tatsache, dass es weniger ein Stammpublikum als vielmehr in nahezu jedem Jahr einen Großteil an neuen Gästen gibt.

