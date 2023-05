Wandel in Rommerskirchen Neuer „Rohstoff“ Datenströme – CDU diskutiert über Strukturwandel

„Hier kommt Politik zum Bürger“, begrüßte am Mittwochabend der Rommerskirchener CDU-Vorsitzende Holger Hambloch die Gäste in der Gillbachschänke. Der Strukturwandel in Rommerskirchen stand dort im Mittelpunkt des Vortrags von Kreisdirektor Dirk Brügge. Es blieb nicht aus, dass sich an dieses Thema eine rege Diskussion knüpfte.