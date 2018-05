Rommerskirchen : CDU feiert ihr Sommerfest zusammen mit dem Familienlauf

Rommerskirchen Die CDU zählt bereits die Tage bis zu ihrem Sommerfest, zu dem mittlerweile zum sechsten Mal auch der Familienlauf der Union zählt. Am Samstag, 9. Juni, wird es soweit sein. Um 14 Uhr startet das Sommerfest an der Grillhütte am Nettesheimer Fronhof, während eine Stunde später auf dem benachbarten Sportplatz die Laufwettbewerbe beginnen.

Nach Auskunft von CDU-Chef Michael Willmann gibt es den Streckenplan unter: www.cdu-rommerskirchen.de/Familienlauf. Meldungen können bis zum 8. Juni unter kontakt@cdu-rommerskirchen.de oder per Telefon: 02183 - 806 88 74 erfolgen. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Der Zeitplan für die sich über mehrere Stunden erstreckenden Laufwettbewerbe sieht wie folgt aus: Um 15 Uhr finden die Kinder- und Bambiniläufe über 400 und 800 Meter statt. Um 15.30 Uhr soll der Jugend- und Familienlauf über befestigte Feld- und Waldwege sowie das Walking über drei Kilometer beginnen.

Um 16 Uhr beträgt die Distanz für Familienlauf und Walking fünf Kilometer. Der Hauptlauf über zehn Kilometer startet um 17 Uhr. Die Wertung der Läufe erfolgt nach dem Zieleinlauf für Frauen und Männer getrennt. Kinder und Bambini müssen kein Startgeld entrichten. Für Erwachsene beträgt es inklusive einer Urkunde sechs Euro und für Jugendliche drei Euro nebst Urkunde. Wie in jedem Jahr warten attraktive Preise auf die Teilnehmer, verspricht die CDU. Die Ergebnisse der Läufe werden online veröffentlicht.



Bei ihrem Sommerfest wird die Union wie gewohnt mit einer Caféteria und Grillspezialitäten aufwarten. Für die kleinen Besucher gibt es Hüpfburg, Slush-Eis, Spiele, Animationen und manches mehr. Auch für Erwachsene geeignet ist die Torwand oder das Dosenwerfen. Die CDU verspricht auch hier "tolle Gewinnmöglichkeiten". Apfelschorle und Wasser sind für Kinder bis neun Jahre kostenlos. Für Unterhaltung sorgt wieder DJ Benny Brüggen.

(S.M.)