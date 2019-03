Naturfreundin aus Rommerskirchen : Butzheimer Bloggerin weckt die Wanderlust

Jutta Westphal hat vor fünf Jahren ihre Wanderleidenschaft entdeckt und engagiert sich für ihr großes Hobby auf vielfältige Art und Weise. Foto: Dieter Staniek

Butzheim Jutta Westphal kandidiert nun auch für ein Amt im Hauptvorstand des Eifelvereins.

Wandern ist ihre Leidenschaft. Jutta Westphal, Projektmanagerin in einer großen Kölner Werbeagentur, wohnt mit ihrem Lebensgefährten und ihren beiden Kindern in Butzheim und schreibt über ihre Erlebnisse in ihrem Wanderblog „Ich…einfach unterwegs!“ Aktuell sind 225 Beiträge über ihre Touren zu lesen, mindestens 30 weitere hat sie schon gemacht, aber noch nicht geschrieben. Neben ihren Erfahrungsberichten findet man dort auch Tipps und Tracks zum Runterladen, so dass man ihre Routen gut nachgehen kann.

Seit zweieinhalb Jahren ist Jutta Westphal Mitglied im Eifelverein, bei dem sie sich auch als Wanderführerin ausbilden ließ. Für die Ortsgruppe Düsseldorf betreut sie die Webseite, für den Hauptverein stellt sie sich bei den Vorstandswahlen im Mai als Hauptmedienwart zur Verfügung. „Ich komme ja aus dem Bereich Marketing und Kommunikation, und ehrenamtlich werden immer Leute gesucht. Ich finde es spannend, da mitzumischen,“ erzählt sie.

Außerdem betreut sie für den Verein die Etappe 7 des Römerkanal-wanderwegs als Wegewart. „Zweimal im Jahr muss man dafür den Wanderweg gehen und schauen, ob alles in Ordnung ist, alle Hinweisschilder noch intakt und gut lesbar sind. Da sucht der Eifelverein auch immer Leute, die Wege betreuen“, erklärt die Wanderführerin.

Und weil Wanderfreunde auch Umweltfreunde sind, hat Jutta Westphal ein neues Projekt: ein Seifen-Start-up-Unternehmen. Ihr war aufgefallen, dass es in ihrem Vier-Personen-Haushalt, in dem jeder sein eigenes Duschgel und Shampoo benutzt, zu viele Plastikverpackungen gibt. So hat sie vor rund zwei Jahren begonnen, Seifen selbst herzustellen und mittlerweile eine „Seifenküche“ in Rommerskirchen angemietet, in der sie nun in größerer Stückzahl produziert.

„Auch das hat wieder einen Bezug zum Wandern“, erklärt sie. „Ich entwickle gerade ein kleines Set für Wanderer, die länger unterwegs sind und sich draußen auf einer Wiese mal waschen wollen – denn Seifen ohne Duft- und Farbstoffe sind innerhalb von drei Tagen vollständig biologisch abbaubar.“

Und wie passen Rommerskirchen in der rheinischen Tiefebene und Wanderleidenschaft zusammen? „Das Schöne am Wandern ist ja, dass man überall wandern kann!“, erklärt Jutta Westphal. „Das geht direkt von der Haustür aus, zum Beispiel zum Kloster Knechtsteden oder am alten Bahndamm Rommerskirchen, das sind sehr schöne Wege. Und die Mittelgebirgsregionen wie das Bergische Land, das Siebengebirge oder die Eifel sind ja direkt um die Ecke, da liegen wir hier doch super.“

Entdeckt hat sie ihre Liebe zum Wandern ausgerechnet bei einer Fahrradtour. 2014 war sie auf dem Rheinradweg unterwegs von Köln nach Frankfurt. Da fiel ihr auf, dass man radelnd viel zu wenig von der Landschaft sieht. „Das ging mir alles zu schnell an den schönen Burgen und Schlössern vorbei.“ Bei einem Zwischenstopp in einem Hotel in Sankt Goarshausen fiel ihr ein Bildband über den Rheinsteig in die Hände. „Da hab ich gedacht, das ist super, das mache ich. Da geht man oben und kann von dort alles sehen – perfekt!“ Sie kaufte sich Wanderschuhe, fuhr nach Bonn und lief los. „Ich musste dann feststellen, dass das recht blauäugig war“, erzählt sie lachend. Größere Strecken hatte sie vorher schon öfter beim Geocaching zurückgelegt, deshalb dachte sie, mit 23 Kilometern sei sie in fünf Stunden fertig. „Ich habe zwölf Stunden gebraucht und war völlig fertig“, erinnert sie sich.