Bürgerverein Rommerskirchen Markus und Angela Möcker sind neues Kronprinzenpaar

Rechtzeitig um 0 Uhr am letzten Tag des Volks- und Heimatfestes in Rommerskirchen stand es fest: Markus und Angela Möcker sind das neue Kronprinzenpaar des Bürgervereins. Das erst in diesem Jahr dem Verein beigetretene Tambourcorps „Frisch Auf“ Sinsteden stellt damit erstmals das Königspaar des Bürgervereins im kommenden Jahr. Mit einem großen Gratulationsreigen dankten die Rommerskirchener Schützen dem designierten Paar. Der 44-jährige Kronprinz ist beruflich bei Speira Aluminium in Grevenbroich tätig. Königin Angela (41) ist gelernte Automobilkauffrau. Neben der Begeisterung für das Schützenwesen teilen die beiden auch die Fußball-Leidenschaft für Borussia Mönchengladbach. Mit ihren Eltern freuen sich die drei Kinder Marie (16), Philipp (13) und Elias (10) auf den Höhepunkt des Königsjahrs.