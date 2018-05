Rommerskirchen: Bürgerverein ist fürs Jubiläum gerüstet

Rommerskirchen Evinghovener bereiten sich schon jetzt auf die Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Schützen vor.

Auch an Nachwuchs scheint es in Evinghoven nicht zu mangeln: Soeben hat sich ein neuer Jungschützenzug gegründet. Als Zugführer darf Simon Deußen stolz auf seine "Antonius Schützen" Michael Gleß, Mia Hohenberg, Philip Zillmer, Nico Schmitz, Lea Hosang, Noah Schlossmacher, Bastian Engels, Rene Engels, Achim Deußen und Timo Schmitz sein. Aber auch die ganz Kleinen wollen wieder mit dabei sein und den Festumzug schmücken. Unter der Leitung der neuen Jugendwarte Cathrin und Peter Hagen bilden sich gerade die "Gillbach-Kids". Der nächste Termin des Bürgervereins steht unmittelbar bevor. Der Kronprinzenzug Rote Husaren richtet morgen das Fest zum Vatertag auf dem Schulhof an der Widdeshovener Straße aus. Ab 11 Uhr darf gespielt, getobt und gehüpft werden. Zur Stärkung gibt es frische Hamburger, Currywurst, Pommes, Bier, Cocktails und eine Cafeteria. Durch finanzielle Zuwendungen und viel Eigeninitiative bekommen die Evinghovener jetzt auch einen festen Stromverteiler auf ihrem Schützenplatz, der in den nächsten Wochen installiert wird.