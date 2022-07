Ehrengabe Rommerskirchen : Mertens würdigt verdiente Rommerskirchener

Rommerskirchen Ehrenamtlicher Einsatz und zum Teil kreative Ideen: Dass es daran in der Gemeinde nicht mangelt, wurde bei der Vergabe der Ehrengabe im Rathaus deutlich.

Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens hat jetzt die wegen der Coronapandemie zwei Mal ausgefallene Würdigung verdienter Bürger, Vereine und Unternehmen aus der Gemeinde nachgeholt. Die Ehrengabe ging an die Firma Watson-Marlow, die Karnevalsgesellschaften Rut-Wieß Rommerskirchen und Ansteler Burgritter sowie an Hermann Schnitzler, Karl-Heinz Seiffert und Gabi Schlömer. Christian Paschen und andere Mitarbeiter von Watson-Marlow hatten 2021 initiiert, dass Unternehmer jeweils eine Monatsmiete der Tafel übernahmen. Die Karnevalsgesellschaften um Jens Friedrich (Rut-Wieß) und Jörg Sauer (Burgritter) sorgten dafür, dass Rommerskirchen zu einer Hochburg des Karnevals wurde. Karl-Heinz Seiffert und sein TTC Grün-Weiß Vanikum haben Rommerskirchen durch ihr Gillbach-Turnier bei Tischtennisspielern in ganz NRW bekannt gemacht. Gabi Schlömer und Team sorgen seit Jahren dafür, dass sich der Seniorenkaffee der St. Sebastianus-Bruderschaft Frixheim konstant großer Resonanz erfreut. Und Hermann Schnitzler war viele Jahre lang im Rathaus Vertreter der Verwaltungschefs Peter Emunds, Albert Glöckner und Martin Mertens, ehe er nach fast 50 Jahren in den Ruhestand trat.