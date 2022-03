Hilfsbereitschaft in Rommerskirchen : Bürgerkonferenz für die Ukraine-Flüchtlinge

Zeichen des Mitgefühls: Die Kirche St. Martinus in Nettesheim leuchtet in den Landesfarben der Ukraine. Foto: Kirchengemeinde

Rommerskirchen Bürgermeister Martin Mertens will die Kräfte bündeln, um das Potenzial zur Unterstützung der Ankömmlinge aus dem Kriegsgebiet bestmöglich zu nutzen.

Die ersten ukrainischen Flüchtlinge, die in Rommerskirchen eintrafen, holten Bürgermeister Martin Mertens und der evangelische Pfarrer Thorben Golly persönlich am Bahnhof ab. Sie wurden in einer Unterkunft der Gemeinde untergebracht. Eine zehnköpfige Familie mit vier zum Teil kleinen Kindern und einem schwerbehinderten Vater war durch eine Rommerskirchener Facebook-Gruppe vermittelt worden. Am Donnerstag befanden sich 15 ukrainische Flüchtlinge in Rommerskirchen. Einige wurden auch privat einquartiert. Erwartet wird ein stärkeres Anwachsen der Flüchtlingszahl.