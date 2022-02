Umwelt in Rommerskirchen : Altes Dokument stützt die Gillbach-Retter

Rommerskirchen Rommerskirchen, Grevenbroich und Bergheim wollen als „Task Force“ gemeinsam um den Erhalt des Wasserlaufs kämpfen. Ein Dokument von 1911 widerlegt die Sichtweise von RWE und Erftverband.

Politik und Verwaltung in Rommerskirchen ziehen beim Thema Gillbachrettung an einem Strang und können jetzt auch noch auf Unterstützung aus der Nachbarschaft bauen. Denn zur Sitzung des Umweltausschusses hatten die vom Gillbach-Aus bedrohten Kommunen Rommerskirchen, Grevenbroich und Bergheim eine von Janetta so betitelte „Task-Force Gillbach“ ins Leben gerufen. Die aus Verwaltung und Politik der drei Kommunen bestehende Gruppe beschäftigt sich mit der Zukunft des Baches und plant regelmäßige Arbeitstreffen, an denen sich interessierte Politiker beteiligen können. In einem ersten Schritt soll eine Studie erstellt werden, in der offene Fragen beantwortet und Handlungsoptionen für den Gillbach aufgezeigt werden sollen. Damit werden Gutachter beauftragt. Einen Antrag zur Erfassung und Bewertung des „Kulturlandschaftspotentials Gillbachaue“ hatten die Grünen bereits im März 2020 gestellt. Bürgermeister Mertens: „Wir erwarten genaue Informationen darüber, wie der Gillbach zu verändern ist, damit er auch in Zukunft ein Fließgewässer bleibt, das den landschaftsökologischen und mikroklimatischen Mehrwert für die Anrainer erhält.“