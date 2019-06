Bruderschaftsfest in Rommerskirchen-Hoeningen : Dirk Lützler und Lukas Pelle werden gekrönt

Hoeningen Die 1649 gegründete St. Sebastianus-Bruderschaft feiert traditionell an Pfingsten ihr Bruderschaftsfest.

Der große Pfingstball des Schützenvereins Widdeshoven in der dortigen Festhalle bildet am Pfingstsonntag, 9. Juni, wie immer auch den Auftakt des Bruderschaftsfests der Hoeninger St. Sebastianus-Bruderschaft. Mit der Krönung der beiden neuen Regenten erreicht das Bruderschaftsfest am Pfingstmontag, 10. Juni, seinen ersten großen Höhepunkt. Beim traditionell an Christi Himmelfahrt abgehaltenen Vogelschuss konnte sich Dirk Lützler aus Widdeshoven mit dem 69. Schuss die Königswürde sichern und setzte sich dabei gegen drei Mitbewerber durch. Über einschlägige Erfahrung verfügt der den bisherigen König Ralf Pelle ablösende, neue Bruderschaftskönig in jedem Fall, war er doch erst 2016 Schützenkönig in Widdeshoven-Hoeningen.