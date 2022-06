Bruderschaftsfest in Rommerskirchen : Heiner Hintzen bekommt sein Königssilber

Heiner Hintzen ist neuer Bruderschaftskönig. Foto: Bruderschaft

Hoeningen Für die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Hoeningen 1651 ist der Pfingstmontag ein ganz besonderer Tag. Aber nicht nur für die Gemeinschaft, sondern auch für Heiner Hintzen und Luca Krüll.

Denn an diesem Tag erfolgt im Rahmen eines Festhochamtes in der Pfarrkirche St. Stephanus von Hoeningen, mit dem auch gleichzeitig das diesjährige Bruderschaftsfest beginnt, die Übergabe des Königssilbers vom aktuell noch amtierenden Bruderschaftsprinzen Lukas Pelle an den neuen Bruderschaftsprinzen Luca Krüll sowie vom aktuell noch amtierenden Bruderschaftskönig Dirk Lützler an den neuen Bruderschaftskönig Heiner Hintzen.

An Christi Himmelfahrt sind die beiden herausragenden Positionen in der Bruderschaft, Prinz und König, in der Schießhalle in Hoeningen ausgeschossen worden. Die Wettbewerbe begannen nachmittags mit dem Ausschießen des neuen Bruderschaftsprinzen, der dann den amtierenden Bruderschaftsprinzen Lukas Pelle ablösen sollte. Antreten durften hierbei alle Bruderschaftsmitglieder im Alter von 16 bis 24 Jahren.

Daran anschließend wurde der neue Bruderschaftskönig ermittelt. Hierbei gehörte der Eröffnungsschuss dem Präses der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Hoeningen, Pastor Norbert Müller. Der zweite Schuss gebührte dem noch amtierenden Bruderschaftskönig Dirk Lützler. Der dritte Schuss war dem Brudermeister Heinz-Werner Vetten vorbehalten. Danach wurde dann unter den Mitgliedern der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Hoeningen der neue Bruderschaftskönig ausgeschossen.

Der neue Prinz Luca Krüll setzte sich in einem spannenden Wettkampf gegen mehrere Mitkonkurrenten durch. Krüll ist in Rommerskirchen-Ramrath zu Hause. Neuer Bruderschaftskönig wurde im Anschluss nach gleichsam in einem spannenden Wettkampf mit mehreren Anwärtern Heiner Hintzen, der in Widdeshoven wohnt.

(NGZ)