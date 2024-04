Brauchtum in Rommerskirchen Wann und wo Schützenfeste gefeiert werden

Am ersten Septemberwochenende feiert die St. Sebastianus Bruderschaft Anstel ihr Fest vom 31. August bis 3. September. In Nettesheim-Butzheim geht es weiter mit dem Schützenfest der St. Sebastianus Bruderschaft vom 7. bis 10. September. Evinghoven folgt mit der Kirmes vom Bürgerverein vom 13. bis 16. September. Last but not least: Widdeshoven-Hoeningen macht den Abschluss beim Sommerbrauchtum mit der Kirmes des Schützenvereins Widdeshoven vom 21. bis 24. September.