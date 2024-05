Brauchtum in Rommerskirchen Überraschung beim Schützenfest in Widdeshoven/Hoeningen

Im Mittelpunkt des Festes stehen die neuen Majestäten der Bruderschaft: Bruderschaftskönig Günther Pütz und Bruderschaftsprinzessin Janett Abels. Zum Start am Sonntagabend, dem Pfingstball in der Schützenhalle in Widdeshoven, hatte Günther Pütz dann eine besondere Überraschung vorbereitet: Nach seiner Begrüßungs- und Dankesrede machte er seiner Lebensgefährtin Gudrun Abels einen Heiratsantrag. „Das war wirklich eine große Überraschung, ich glaube auch für Gudrun“, so Ralf Pelle. Entsprechend emotional war dieser Moment, der große Begeisterung in der gesamten Schützenfamilie auslöste. Gudrun Abels sagte „Ja“ – die Freude in der eigenen Familie war umso größer, denn die zukünftige Braut ist die Mutter der Bruderschaftsprinzessin. Dementsprechend fröhlich wurde im Anschluss gefeiert. „Die Stimmung beim Ball war super, es wurde ausgelassen gefeiert“, freut sich Ralf Pelle.