Brauchtum in Rommerskirchen Vanikumer Schützen stehen in den Startlöchern

Das Schützenfest wird am Freitag ab 18 Uhr mit dem Fassanstich unter Mitwirkung des Tambourcorps aus Eckum am Kirmesplatz eröffnet, bevor ab 20 Uhr bereits das erste Highlight mit dem Königswechsel und der anschließenden Proklamation des Schützenkönigs beginnt. Eingeschossen wird die Kirmes allerdings erst am Samstag, wenn die Artillerie als Wachzug ab 12 Uhr mit der Kanone durch das Dorf zieht. Im Anschluss dürfen sich die Kinder wieder über die verlängerte Kinderbelustigung am Schießplatz freuen. Dort wartet auch in diesem Jahr die „KIDS Werkstatt“ der Bastelpfoten auf die Kinder, wobei neben den vielfältigen Spielen mit tollen Preisen auch Kinderschminken auf dem Programm steht. Zum Festgottesdienst ab 18.30 Uhr wird es dann im Zelt kurz ruhiger, bevor ab 19.30 Uhr die Schützenparty beginnt. Hier werden die Cover-Partyband „Upload“ und „The Drummerholic’s“, die Showdrumline aus dem Rheinland, für ausgelassene Stimmung sorgen.