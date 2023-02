Termine in der Übersicht So feiert Rommerskirchen Karneval

In den Tagen danach geht es mit dem Fastelovend in der Gemeinde weiter. Bürgerverein und SG Rommerskirchen laden zu Veranstaltungen ins große Partyzelt ein, das erstmals auf dem Dorf- und Festplatz in Rommerskirchen aufgebaut ist. Los geht es am Samstag, 18. Februar, mit dem Preiskostümball ab 19 Uhr mit DJ Benny Brüggen, bei dem die besten Einzel- und Gruppenkostüme mit Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet werden. Eintritt: 10 Euro pro Person. Am Karnevals-Sonntag, 19. Februar, läuft der Karnevalszug quer durch Rommerskirchen mit Fußgruppen und Karnevalswagen. Im Anschluss (gegen 14.30 Uhr) beginnt im Partyzelt die große Karnevalsparty mit DJ Benny Brüggen. Eintritt auch hier: 10 Euro pro Person. Tickets im Vorverkauf gibt es bei Bäckerei Berger (Kirchstraße), Elektro Leufgen(Marktplatz), TKB Küppenbender (Venloer Straße). Am Rosenmontag läuft dann ab 11.11 Uhr der Umzug in Anstel.