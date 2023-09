Brauchtum in Rommerskirchen Evinghoven feiert mit Frank und Michaela Engels

Mit der Spätsommer-Sonne strahlte auch das Königspaar Frank und Michaela Engels, das den Bürgerverein Evinghoven beim diesjährigen Schützenfest regiert, um die Wette. Das Fest begann am Freitagmittag mit dem Einschießen der Kirmes und fand am Abend gleich den ersten Höhepunkt mit dem Krönungsball im Festzelt. Das scheidende Königspaar Sascha und Tina Schlossmacher wird durch die ausgefallenen Schützenfeste während Corona als das am längsten wartende Kronprinzenpaar in die Vereinsgeschichte eingehen. Der Übergabe der Insignien an Frank und Michaela Engels folgte ein wahrer Gratulations-Reigen im Festzelt, sind beide doch sehr verbunden mit dem Dorf – sie sind aktiv in den Vereinen, und Frank ist zudem als Löschzugführer der Freiwilligen Feuerwehr sehr bekannt. „Die Krönung war toll, es hat alles gepasst. Das Zelt war voll und die Stimmung super, es war ein rundum gelungener Kirmesauftakt“, sagt Ralf Koenen, Schriftführer des Bürgervereins.